Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Фото: Facebook.com/Manfred Thierry Mugler

Французский модельер, основатель модного дома Mugler Тьерри Мюглер скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает News.ru.

Как уточнил представитель дизайнера Жан-Батист Ружо, Мюглер умер по естественным причинам.

Тьерри Мюглер родился в 1948 году во французском Страсбурге. Образование он получил в Страсбургской школе декоративных искусств. В 1969 году переехал в Париж, где стал работать модным стилистом.

Свою первую коллекцию одежды модельер представил в 1973 году, а известность получил в 1980-х. Позже Мюглер стал также заниматься парфюмерией.

В 2002 году он покинул пост креативного директора собственного модного дома, однако продолжал создавать одежду и проводить модные показы.

