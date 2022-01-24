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В мире

07:44

В ОАЭ заявили об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет

за рубежом

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили две баллистические ракеты, запущенные хуситами из Йемена. Об этом со ссылкой на Минобороны ОАЭ сообщает государственное агентство WAM.

"Министерство также подтвердило в своем заявлении, что оно готово бороться с любыми угрозами и принимает все необходимые меры для защиты государства ото всех атак", – говорится в публикации.

Уточняется, что остатки перехваченных и уничтоженных ракет упали в разных районах Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что по территории ОАЭ из Йемена было выпущено 20 беспилотников и 10 баллистических ракет. В результате произошло несколько взрывов и пожаров, в том числе в промышленной зоне Эль-Мусаффах. Там загорелись три бензовоза.

Еще один беспилотник попал в цистерны на объекте Национальной нефтяной компании. Погибли три человека – один пакистанец и двое индийских граждан. Еще шесть человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. Отмечалось, что ответственность за произошедшее взяли на себя хуситы.

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