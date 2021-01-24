Пеле прокомментировал гибель бразильских футболистов

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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле выразил соболезнования родным погибших футболистов и президента бразильского клуба "Палмас Футбол и Регатас". Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня печальное воскресенье для бразильского футбола. Я выражаю свою солидарность и свои молитвы семьям тех, кто попал в авиакатастрофу", – подчеркнул звезда футбола.

Футболисты Лукас Пракседеш, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркуш Молинари и президент клуба Лукас Мейра погибли в результате падения легкомоторного самолета, перевозившего их в Гоянию на игру с местной командой "Вила Нова". Также погиб пилот.

Воздушное судно потерпело крушение вскоре после взлета. Администрация "Вила Нова" собирается обратится к организаторам первенства с просьбой перенести запланированный на 25 января матч.

