Египет зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министр здравоохранения Египта Хала Зайд заявил, что в ближайшие дни в стране зарегистрируют три вакцины от коронавируса, в том числе и российскую. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы начали предпринимать шаги по регистрации трех вакцин – китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины", – заявил министр.
Как уточнил Зайд, египетские власти заключили договоры на поставку 100 миллионов доз разных вакцин от COVID-19. В стране с понедельника, 25 января, приступят к массовой вакцинации – прививку сначала сделают медикам.
Ранее стало известно, что Пакистан одобрил применение вакцины "Спутник V", но только в экстренных случаях. Помимо этого, в стране сертифицированы еще два препарата.
Что касается российской разработки, то РФПИ уже договорился о поставках "Спутника V" с Венгрией. Препарат будут ввозить поэтапно. Также достигнуто соглашение по поставкам с ОАЭ.
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили еще в одной стране
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