Индия испытала зенитную ракету большой дальности

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Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с ВМС провела успешный испытательный пуск зенитной ракеты большой дальности, передает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

Испытания проводили в Бенгальском заливе. Как сообщается, LR-SAM (Barak-8) была запущена с борта эсминца Chennai ("Ченнаи"). Ракета успешно поразила мишень.

Испытания проводят перед тем, как поставить ракету на вооружение кораблей ВМС страны для защиты от новейших самолетов, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, а также ракет противника.

Ранее сообщалось, что Россия подписала контракты о поставке и производстве в Индии фрегатов. По некоторым данным, сумма контрактов на поставку двух готовых кораблей, построенных еще в России – порядка 950 миллионов долларов. Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство было остановлено из-за отсутствия установок, поставляемых из Украины.