Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

24 января, 23:44

Индия испытала зенитную ракету большой дальности

за рубежом безопасность

24 января, 23:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Stringer

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с ВМС провела успешный испытательный пуск зенитной ракеты большой дальности, передает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

Испытания проводили в Бенгальском заливе. Как сообщается, LR-SAM (Barak-8) была запущена с борта эсминца Chennai ("Ченнаи"). Ракета успешно поразила мишень.

Испытания проводят перед тем, как поставить ракету на вооружение кораблей ВМС страны для защиты от новейших самолетов, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, а также ракет противника.

Ранее сообщалось, что Россия подписала контракты о поставке и производстве в Индии фрегатов. По некоторым данным, сумма контрактов на поставку двух готовых кораблей, построенных еще в России – порядка 950 миллионов долларов. Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство было остановлено из-за отсутствия установок, поставляемых из Украины.

за рубежом безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика