Умерла певица Рика Зарай

Фото: Gelderen, Hugo van/Anefo/Auteursrechthebbende Nationaal Archief, CC0

Израильская певица Рика Зарай скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает RT.

"Глубоко опечалены уходом Рики Зарай, покорившей сердца французов своим прекрасным акцентом... Один из самых красивых голосов Израиля на французском языке ушел от нас", – написало посольство страны во Франции в твиттер-аккаунте.

В диппредставительстве также выразили соболезнования семье певицы.

Рика Зарай родилась в 1938 году в семье выходцев из России и Польши. Ее карьера преимущественно была связана с Францией, где певица исполняла местные эстрадные хиты и национальные израильские песни.