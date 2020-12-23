Глава МВД Франции сообщил о смерти убившего трех полицейских

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что мужчина, ранее застреливший трех полицейских, найден мертвым. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сумасшедшего нашли мертвым. Я направляюсь на место", – заявил глава МВД.

Неизвестный убил трех жандармов во Франции утром среды, 23 декабря. Сообщается, что инцидент произошел в коммуне Амбер. Ранение также получил еще один сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, стрелком был 48-летний мужчина, ранее подозреваемый в домашнем насилии, – именно на этот вызов прибыли полицейские.