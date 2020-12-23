Байден потребовал у администрации Трампа назвать причастных к масштабной кибератаке

06:42
Фото: Zuma\TASS
Избранный президент США Джозеф Байден потребовал от администрации действующего главы государства Дональда Трампа назвать причастных к масштабной кибератаке. Об этом пишет ТАСС.
Байден выразил мнение, что атака была тщательно спланирована. Он заявил, что хакерам удалось похитить важные сведения у бизнеса и властей.
"Тем, кто осуществил атаку удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы", – сказал Байден на пресс-конференции.
Он отметил, что по утверждениям представителей действующей администрации к атаке якобы причастна Россия.
"Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом", – подчеркнул Байден.
Политик призвал дать американскому народу объяснения по произошедшей атаке. Байден отметил, что администрации Трампа нужно установить причастных к нападению.
Байден также сообщил, что намерен принять меры в связи с кибератакой.
"Они (ответственные за кибератаку. – Прим. ред.) могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать", – заявил демократ.
Байден усомнился, что действующие власти контролируют ситуацию в после атаки. Он пояснил, что имеет место "очень серьезная угроза".
"Вместе с нашими союзниками мы намерены создать международную систему, которая обеспечит надлежащее поведение в киберпространстве таким образом, чтобы мы привлекали к ответственности страны за нарушение основных правил", – сказал Байден.
Он добавил, что для осуществления данной задачи может потребоваться много усилий.
Крупное вторжение хакеров было осуществлено через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
Президент США Дональд Трамп позже заявлял, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может стоять не Россия, а Китай. Политик отмечал, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал о непричастности Москвы к хакерским атакам. Представитель Кремля подчеркивал, что "любые обвинения России в причастности абсолютно голословны".
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