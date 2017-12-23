Три человека пострадали при взрыве на рынке в Испании

Фото: ТАСС/Zuma/Omar Marques

Как минимум три человека пострадали в субботу, 23 декабря, в результате взрыва газового баллона в испанском городе Лорка в провинции Мурсия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, взрыв прогремел около 11:00 по местному времени на продовольственном рынке города. Посетители были эвакуированы, а рынок временно закрыт. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте, еще один был госпитализирован.

В начале декабря автомобиль совершил наезд на пешеходов на рождественской ярмарке на центральной площади итальянского города Сондрио. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В конце ноября автомобиль взорвался около рождественской ярмарки в британском городе Пиннер. Взрыв произошел всего в нескольких метрах от сотен взрослых и детей, гуляющих на рынке. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.