Песков рассказал о будущем составе Конгресса по Сирии‍

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Эксперты выверят состав участников Конгресса национального диалога Сирии, а после этого состоится его созыв. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существует устойчивый консенсус о том, что конгресс в ближайшее время будет созван, этому будет предшествовать напряженная работа на экспертном уровне по согласованию списков участников этого конгресса, – цитирует представителя Кремля ТАСС. – Очевидно, что этот список должен быть максимально инклюзивным, ибо жизнеспособная формула политического диалога может быть обеспечена только за счет участия максимально широкого представительства всех представленных в Сирии (групп)".

Песков также подчеркнул, что принятое 22 ноября совместное заявлении президентов РФ, Ирана и Турции – это абсолютно четкая позиция. Он добавил, что российские власти помнят об оговорках со стороны турецких партнеров о силах, которые могут представлять опасность Анкаре. "Но это не означает, что работа не будет проводиться", – заявил пресс-секретарь президента.

Предположительная дата встречи еще не известна. О любых контактах и телефонных переговорах на этот счет, в частности, с президентом США Дональдом Трампом, будет сообщаться отдельно.

Песков также заявил, что говорить о создании комитета по подготовке конституции Сирии пока преждевременно.

22 ноября на саммите "тройки" – России, Турции и Ирана – продолжили формировать платформу для завершения мирного процесса в Сирии. Главы всех трех государств приняли совместное заявление. Речь в документе шла о расширении деэскалации на территории страны и созыве Конгресса национального диалога.