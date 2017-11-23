Эксперт прокомментировал обвинения Клинтон в адрес РФ и Трампа

23 ноября, 14:52
Фото: Zuma/ТАСС/Jordan Rathkopf
Профессор Высшей школы экономики политолог-американист Александр Домрин прокомментировал заявление Хиллари Клинтон о причинах ее поражения на выборах. Ранее бывший госсекретарь США и участница президентской гонки, комментируя ситуацию вокруг своей секретной служебной переписки через личную почту, обвинила Дональда Трампа в "подстрекательстве русских" к поиску компромата на нее.
"Это свидетельствует о деградации политической культуры в США и лишний раз подчеркивает, что Трамп – внесистемный президент. Конечно, Клинтон и "клинтоноиды" не оставили надежды, что Трампа сместят, – цитирует эксперта RT. – Но дело не в том, что они пытаются вернуть власть демократам". Как отметил Домрин, при импичменте власть все равно перейдет к другому республиканцу – Майку Пенсу, который является системным игроком. Эксперт добавил, что для России затяжная склока в США выгодна, потому что она ослабляет страну изнутри.
При этом Домрин убежден, что обвинения в адрес Трампа и РФ будут сохраняться все время нахождения текущего главы Белого дома у власти. Ослабление критики может произойти не раньше чем в ноябре 2018 года, когда в Соединенных Штатах начнутся довыборы в конгресс.
Таким образом, по мнению политолога, Трампу нужно продержаться еще год, чтобы получить полную поддержку своей партии. К тому же он уже сможет реализовать свои выборные обещания и, возможно, начать нормализацию отношений между Штатами и РФ, добавил Домрин.
Ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила россиян в своем поражении во время выборов президента США в 2016 году. Речь идет о взломе почтового сервера, который привел к публикации секретной переписки Демпартии. В утечке обвинили российских хакеров, доказательств атаки на сервер со стороны РФ представлено до сих пор не было.
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