Клинтон заявила о причастности Обамы к поражению на выборах президента США

23 ноября, 11:33
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что проиграла на выборах в том числе из-за возглавлявшего ранее страну Барака Обамы.
По словам участницы президентской гонки, она не соглашалась со всеми решениями Обамы, но при этом бывший президент Штатов сделал то, что нужно было для спасения экономики. Клинтон также отметила, что намеченный предыдущим лидером курс благоприятствовал дипломатии и переговорам в мире.
"Но это правда, что, когда вы бежите, чтобы преуспеть президентом от своей собственной партии, находящимся у власти второй срок подряд, то есть исторический встречный ветер, дующий против вас", – цитирует Клинтон "Газета.ру".
По мнению политика, ее подвело стремление одновременно защищать интересы партии и предлагать президентскую программу с изменениями некоторых инициатив.
Помимо этого, Клинтон продолжает винить в своем поражении россиян. По ее мнению, некие граждане РФ, воодушевленные ее соперником Дональдом Трампом делали все возможное для поиска компромата против нее на ее частном сервере. Речь идет о переписке Демпартии США, которая утекла в сеть от неизвестного источника. Во взломе обвинили российских хакеров, но ни одного доказательства причастности страны к инциденту представлено не было.
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