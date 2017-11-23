Клинтон опровергла обвинения в урановых сделках с РФ

23 ноября, 06:58
Фото: ТАСС/Zuma/Ricky Fitchett
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон опровергла обвинения в причастности к урановым сделкам с Россией. Такое заявление она сделала во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
Как сообщает РИА Новости, Клинтон считает себя невиновной в этой ситуации так же, как и в теракте в ливийском Бенгази, который ей ставили в вину долгое время.
"Имеют место сознательные усилия по искажению фактов – например, все эти обвинения по Uranium One, которые поддерживают в рабочем состоянии, несмотря на постоянные опровержения – как с трагедией в Бенгази, по которым я дала подробные показания", – цитирует агентство слова экс-кандидата в президенты США.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ее сторонников в "связях" с Россией.
Американский лидер заявил, что бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста вместе с братом владеет компанией в России. Он также напомнил о том, что экс-президент США Бил Клинтон выступал в России с речами за плату, а сама Хиллари заключила с РФ урановую сделку.
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