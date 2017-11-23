Клинтон обвинила в своих неудачах "воодушевленных Трампом россиян"

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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон уверена, что причина активного поиска на нее компромата заключается в том, что россияне были слишком воодушевлены ее оппонентом Дональдом Трампом. Такое заявление она сделала в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Я думаю, что россияне, воодушевленные тогдашним кандидатом Трампом, безусловно, делали все возможное, чтобы найти что-то, что было бы на этом сервере. Почему я так говорю? Потому что ясно, что единственными скомпрометированными серверами были серверы Госдепартамента", – цитирует "Газета.ru" слова Хиллари Клинтон.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором назвал свою соперницу на президентских выборах "лузером". Там же он призвал ее вновь баллотироваться на пост главы государства.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон – худший лузер всех времен. Она просто не может остановиться, и это хорошо для Республиканской партии. Хиллари, живи своей жизнью и попробуй еще раз через три года!" – написал Трамп в Twitter.