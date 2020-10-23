Испугавшийся шума Зеленский попал на видео

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

В социальных сетях появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский испугался громкого шума во время хоккейного матча в Мариуполе.

Он посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Президент проводил встречу во время игры, но его прервал громкий звук, из-за которого он испугался и зажал уши.

После Зеленский сказал, что все нормально и пошутил, что ничего страшного не произошло, ведь все присутствующие спортсмены и у всех здоровое сердце.

Причиной внезапного шума стали технические помехи, поэтому президент предложил продолжить встречу без звука.

Ранее Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады, заявил, что Украина ищет новые пути возвращения территорий.

Также Зеленский сообщил, что Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Он отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный".