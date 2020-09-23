Минобороны Швеции обвинило корабли РФ в нарушении границы

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Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды страны.

Как утверждается в сообщении военного ведомства, инцидент якобы произошел 14 сентября к юго-западу от Гетеборга.

Отмечается, что у кораблей не было разрешения, поэтому в Швеции "расценивают это как нарушение порядка доступа".

Министр обороны страны Петер Хультквист заявил телеканалу TV4, что суда находились в территориальных водах Швеции 11 минут.

Ранее стало известно, что российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн между Данией и Швецией.