Судоходство в проливе Босфор восстановили

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Судоходство в проливе Босфор, которое было прекращено из-за поломки двигателя у входившего в него судна, возобновилось в обе стороны, сообщило управление береговой охраны Турции в соцсети X.

Там подчеркнули, что неисправность танкера Guanyin устранена, он в сопровождении капитана-лоцмана и двух буксиров безопасно стал на якорь у стоянки для судов Тюркэли. Судоходство восстановили в 11:20.

Ранее судоходство частично остановили в проливе Босфор из-за поломки двигателя у 244-метрового танкера.

В морской компании Tribeca Shipping уточнили, что из строя вышел двигатель у нефтяного танкера под флагом Либерии, который следует из России в Китай. Это произошло утром 23 августа при входе в северный створ Босфора. Служба береговой охраны направила два буксира на помощь судну.