Посольство РФ добивается допуска дипломатов к россиянину, приплывшему на Хоккайдо

17:37
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Посольство РФ в Японии добивается допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо, говорится в заявлении диппредставительства.
Личность мужчины, пересекшего японскую границу в поисках политического убежища, установлена.
"По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания", – говорится в сообщении.
О неизвестном гражданине, приплывшем с Кунашира на Хоккайдо, стало известно 21 августа. Россиянин вышел в море еще 17 августа. Спустя два дня его обнаружили японские пограничники. По информации японских СМИ, мужчине 38 лет, с собой у него российское водительское удостоверение. На Хоккайдо он приплыл в резиновой лодке.
22 августа стало известно, что Япония отказалась предоставлять России официальную информацию о запросившем политическое убежище мужчине. В генконсульстве отметили, что со своей стороны Россия хочет добиться от японских властей информации, а также провести встречу c этим человеком, если его российское гражданство подтвердится.
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