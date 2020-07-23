Предполагаемого участника убийства Захарченко задержали на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

Как рассказали агентству УНН в ведомстве, его подозревают по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц". В настоящее время он помещен под стражу, передает "Газета.ру".

В июне 2019 года в МВД ДНР заявили, что Байдала – агент контрразведки СБУ, который причастен к гибели Захарченко. В качестве организаторов также назывались сотрудники СБУ Сергей Моторин, Владислав Долговяз и Андрей Мушта.

42-летний Захарченко возглавлял республику с 2014 года. Он был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка. Также пострадали 11 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это теракт, совершенный Киевом. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым.