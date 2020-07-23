Предполагаемого участника убийства Захарченко задержали на Украине

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Фото: TASS/ZUMA
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, которого в самопровозглашенной Донецкой народной республике обвиняют в убийстве бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Как рассказали агентству УНН в ведомстве, его подозревают по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц". В настоящее время он помещен под стражу, передает "Газета.ру".
В июне 2019 года в МВД ДНР заявили, что Байдала – агент контрразведки СБУ, который причастен к гибели Захарченко. В качестве организаторов также назывались сотрудники СБУ Сергей Моторин, Владислав Долговяз и Андрей Мушта.
42-летний Захарченко возглавлял республику с 2014 года. Он был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка. Также пострадали 11 человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это теракт, совершенный Киевом. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым.
Александр Захарченко погиб при взрыве в центре Донецка
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