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23 июля, 12:19

Эксперт прокомментировал создание в США группы по противодействию РФ в киберпространстве

за рубежом безопасность

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Заявление представителя Киберкомандования США о том, что планируется создать специальную группу по противодействию РФ в киберпространстве, прокомментировал политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, передает RT.

По его словам, в США есть двухпартийный антироссийский консенсус. В рамках консенсуса говорится о необходимости сохранения, а порой и ужесточения антироссийских санкций. Также отмечается, что Россия вмешивалась в выборы в США.

"Различные американские ветви власти и учреждения, в том числе оборонные и спецслужбы, должны на это реагировать. Одна из таких реакций – выделение бюджетов на противодействие России в киберпространстве. Это ожидаемая история", – сказал эксперт.

Противостояние между государствами, по его словам, будет переходить в киберпространство. К этому нужно подготовиться.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования. Теперь ведомство сможет осуществлять превентивные хакерские атаки и вторжения в компьютерные сети других стран.

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