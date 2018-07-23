Госсекретарь США сравнил руководство Ирана с мафией

23 июля, 08:35
Фото: ТАСС/Michael Brochstein
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил руководителей Ирана с мафией, а Верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи обвинил в коррупции. Такое заявление американский чиновник сделал при выступлении в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии в воскресенье, 22 июля, передает "Газета.ру".
Речь Помпео приурочена к 40-й годовщине исламской революции в Иране.
"Уровень коррупции среди лидеров показывает, что руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство", – заявил Помпео.
Доказательства американской стороны – некие данные, какими компаниями и состоянием обладают руководители Ирана.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе своего обращения к народу по национальному телевидению пообещал при необходимости поставить США "на колени": "Иран не станет капитулировать перед США", заявил глава государства.
В начале мая этого года Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана. В госдепе США объявили, что цель Вашингтона – свести на нет продажу иранской нефти. В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе.
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