Госсекретарь США сравнил руководство Ирана с мафией

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Госсекретарь США Майк Помпео сравнил руководителей Ирана с мафией, а Верховного лидера страны аятолла Али Хаменеи обвинил в коррупции. Такое заявление американский чиновник сделал при выступлении в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии в воскресенье, 22 июля, передает "Газета.ру".

Речь Помпео приурочена к 40-й годовщине исламской революции в Иране.

"Уровень коррупции среди лидеров показывает, что руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство", – заявил Помпео.

Доказательства американской стороны – некие данные, какими компаниями и состоянием обладают руководители Ирана.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в ходе своего обращения к народу по национальному телевидению пообещал при необходимости поставить США "на колени": "Иран не станет капитулировать перед США", заявил глава государства.

В начале мая этого года Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана. В госдепе США объявили, что цель Вашингтона – свести на нет продажу иранской нефти. В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе.