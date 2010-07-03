В США выпустили монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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Американская компания Bradford Exchange выпустила монеты с союзниками во Второй мировой войне без флага СССР. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что на золотых монетах компания зафиксировала ключевые события Второй мировой войны, а на оборотной стороне изобразила флаги США, Великобритании и Франции, при этом флаг СССР на монету производители не вынесли.

"После долгих четырех лет войны и жертв во Второй мировой войне союзники наконец одержали победу <…> Вспомните всех тех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет, посвященной 75-й годовщине победы во Второй мировой войне", – сказано в описании монеты.

Сама компания призывает покупать данную монету и уверяет, что она станет "впечатляющим патриотическим подарком". Монета помещена в специальную капсулу и доступна для покупки, приобрести ее можно на сайте за 34 доллара.