Супернебоскреб могут построить в Нью-Йорке

Супернебоскреб, который превзойдет по высоте 541-метровое здание Всемирного торгового центра, могут построить на Манхэттене. Об этом сообщает нью-йоркская общественная организация YIMBY, которая занимается вопросами городской архитектуры.
По данным YIMBY, уникальный жилой комплекс высотой 110–120 этажей появится на берегу Ист-ривер рядом с Бруклинским мостом. Там разместится около 500 квартир общей площадью более 80 тысяч квадратных метров.
Если проект воплотят в жизнь, новое здание поднимется над Всемирным торговым центром более чем на 30 метров. Кроме того, если компания-застройщик согласится включить в состав ЖК школу и другие соцобъекты, мэрия Нью-Йорка может разрешить строительство еще более высокого здания.
В 2016 году участок земли под застройку продали за 390 миллионов долларов. Сейчас специалисты разрабатывают архитектурный проект супернебоскреба.
В Нью-Йорке – свыше 100 небоскребов высотой более 189 метров. Пока самым высоким из них считается 104-этажное здание Всемирного торгового центра. Его возвели в том месте, где до терактов 11 сентября 2001 года стояли знаменитые башни-близнецы.
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