Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

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Умерла бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее семью.

"С разбитым сердцем мы сообщаем о том, что сегодня скончалась доктор Мадлен К. Олбрайт, 64-й госсекретарь и первая женщина на этом посту", – отмечается в сообщении.

Олбрайт ушла из жизни в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала онкология.

"Она была окружена семьей и друзьями. Мы потеряли любящую мать, бабушку, сестру, тетю и друга", – говорится в сообщении.