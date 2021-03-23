При обстреле американской базы в Сирии пострадали военные – СМИ

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Военная база Соединенных Штатов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу. В результате пострадали военные США, сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Ракеты неизвестного происхождения были выпущены по американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор. Точное число пострадавших при обстреле сейчас неизвестно, говорится в сообщении.

Вооруженные силы американцев совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями Сирийских демократических сил незаконно контролируют некоторые территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасаке и Ракка.

Ранее в Турции сообщили о ракетном обстреле со стороны Сирии. Кроме того, об инциденте уведомили Россию.

