Принц Гарри устроился на работу в компанию карьерного тренинга в США

17:35
Фото: ТАСС/FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
Британский принц Гарри получил работу в руководстве американской компании BetterUp, обучающей навыкам карьерного роста. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Теперь принцу предстоит участвовать в различных инициативах, включая решения по продуктовой стратегии, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье. А после отмены коронавирусных ограничений он будет участвовать в совещаниях руководства и специальных мероприятиях компании в Сан-Франциско.
Генеральный директор BetterUp Алекси Робишо выразил надежду на то, что Гарри окажется полезен предприятию.
"Я намерен помочь людям повлиять на их жизнь", – сказал принц в ответ на вопрос о том, почему он выбрал именно эту работу.
В январе 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских полномочий и заявили, что собираются обеспечить себе финансовую независимость, что позволило Гарри заключить несколько прибыльных сделок.
В настоящее время они проживают в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают подрастающего сына.
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