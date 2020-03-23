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В мире

14:55

Власти Италии заявили, что эпидемия коронавируса не достигла своего пика внутри страны

за рубежом общество

Фото: ТАСС/EPA/Alessandro Di Marco

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что эпидемия COVID-19 продолжит распространяться в стране. По его словам, число зараженных коронавирусом продолжит расти, передает "Газета.ру".

"Это будут самые тяжелые дни, потому что мы не достигли наиболее острой фазы заражения, и числа еще будут расти", – сказал премьер.

По заверению Конте, действия со стороны чиновников не приведут к мгновенной стабилизации ситуации. Он утверждает, что число зараженных будет расти, так как еще не достигнута наиболее острая фаза.

Кроме того, Конте обратил внимание, что результат борьбы с коронавирусом зависит и от самих жителей страны. "Если каждый выполнит свою часть дела, мы раньше пройдем это труднейшее испытание", – считает премьер-министр.

В настоящий момент известно, что Италия оказалась лидером по числу заболевших коронавирусом в Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране наблюдается наиболее высокий уровень смертности от инфекции, составляющий порядка 10%. Всего в Италии выявлено свыше 59 тысяч заразившихся.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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