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05:48

Ким Чен Ын уволил личного фотографа за лишнее усердие

за рубежом

05:48

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Фото: ТАСС/EPA/SEONG JOON CHO / POOL

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он подошел к лидеру страны слишком близко. Об этом пишет южнокорейская газета Daily NK.

По данным издания, 47-летний фотограф по фамилии Ри на секунды заслонил собой выходящего из машины Ким Чен Ына. Это было воспринято как "нанесение ущерба верховному достоинству".

Сообщается, что Ри нарушил основное правило, согласно которому фотографы не могут подходить к Ким Чен Ыну ближе чем на 2 метра, а также снимать, находясь перед ним.

Инцидент произошел 10 марта в день выборов в Верховное народное собрание КНДР.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию с официальным визитом.

Таким образом, Пхеньян "хочет похвастаться" тесными связями с Москвой в свете неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

за рубежом

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