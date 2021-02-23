Киев рассказал о подготовке телефонного разговора между Байденом и Зеленским

19:17
Фото: ТАСС/Zuma/Volodmyr Tarasov
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном. Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины", – прокомментировал Кулеба.
Он добавил, что представители посольства в Вашингтоне поддерживают отношения с советом национальной безопасности США практически каждый день. Кулеба отметил, что взаимодействие налажено.
По словам министра, в настоящее время ведутся работы по организации телефонного разговора между Зеленским и Байденом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.
В своем аккаунте в Twitter глава Украины отметил, что его страна оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США. Он заявил, что дружба между странами станет только крепче.
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