Протестующие у здания полиции Армении требуют встречи с главой ведомства

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В Армении участники акции протеста, которые собрались около здания полиции, требуют встречи с главой ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники оппозиции хотят услышать от Ваге Казаряна объяснения по поводу действий полицейских утром 23 февраля.

"Мы требуем, чтобы начальник полиции вышел к нам и дал разъяснения по поводу незаконных действий полицейских сегодня утром", – заявил один из организаторов акции Ишхан Сагателян. Он также призвал протестующих окружить здание полиции.

Кроме того, некоторые группы людей заблокировали часть улиц в центре города. В частности, мусорными баками перекрыли улицу Ханджяна.

Уточняется, что ранее во вторник порядка 60 человек были задержаны полицией из-за попыток помешать премьеру-министру страны Николу Пашиняну пройти в здание правительства.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

