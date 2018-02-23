Болельщики "Спартака" предстанут перед судом за драку с полицией в Испании

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Четыре болельщика российского футбольного клуба "Спартак" предстанут перед судом за участие в беспорядках в испанском Бильбао, сообщили в пресс-службе городской полиции.

"Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией", – цитирует полицию ТАСС.

По данным полиции, в беспорядках перед матчем между "Спартаком" и "Атлетиком" пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина РФ. Один полицейский погиб от инфаркта, который получил во время инцидента.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил поведение российских фанатов. Представители организации заявили, что выяснят детали произошедшего в сотрудничестве с местными властями.

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