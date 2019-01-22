Джонни Депп предоставил доказательства невиновности в избиении Эмбер Херд

Десятки видеофайлов с камер наблюдения, которые доказывают, что американский актер Джонни Депп не избивал свою бывшую жену Эмбер Херд, недавно оказались в распоряжении защитников артиста. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на адвоката Адама Уолдмана.
По словам юриста, в сочетании с показаниями свидетелей, взятыми под присягой, кадры не оставляют сомнений, что Херд оклеветала Деппа.
Свидетели утверждают, что видели актрису в день предполагаемого избиения, но не заметили на ней синяков. Следы побоев впервые появились лишь спустя шесть дней. А вот попавшие к адвокату записи были сделаны через четыре дня после того, как Депп якобы ударил девушку ее же смартфоном. На них лицо Херд в полном порядке.
В документах имеются и показания полицейских, приезжавших на вызов в дом актера в Лос-Анджелесе 21 мая 2016 года. Тогда Эмбер была без синяков и заявила, что между ней и мужем "ничего не произошло".
После того, как Херд обвинила Деппа в домашнем насилии, она подала на развод. Она сразу заявила, что претендует на внушительные отступные.
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