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15:33

Мощное землетрясение произошло на юге Индонезии

за рубежом происшествия

15:33

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Фото: ТАСС/Zuma

На юге Индонезии зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,9. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической служба РАН.

По данным специалистов Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло 23 января в 14:39 по московскому времени. Его эпицентр имел координаты: 10,39 градуса южной широты и 118,85 градуса восточной долготы. Таким образом, очаг подземной активности был расположен примерно в 76 километрах к югу от индонезийского острова Сумба, уточнили сейсмологи Интерфаксу.

По интенсивности сотрясений это землетрясение оценили как "разрушительное". Накануне в том же районе были отмечены еще более мощные подземные толчки – магнитудой 6 и 6,6.

В 2018 году число погибших и пропавших без вести при стихийных бедствиях в Индонезии превысило 4,2 тысячи человек. По словам экспертов, эта цифра стала самой высокой за последние десять лет.

за рубежом происшествия

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