В Британии задержаны подозреваемые в срыве работы аэропорта Гатвик

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Британская полиция задержала двух человек по факту произошедшего в районе аэропорта Гатвик, который находится к югу от столицы Соединенного Королевства. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции графства Сассекс.

Как отмечается, расследование инцидента продолжается. "Общественности, пассажирам и тем, кто окажется поблизости от аэропорта, следует сохранять бдительность", – говорится в сообщении.

Имена задержанных и другие подробности пока не сообщаются.

20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за сообщений о двух дронах, пролетевших вблизи авиагавани. Инцидент спровоцировал хаос. Некоторые пассажиры жалуются, что им пришлось провести в самолетах несколько часов, но их рейсы так и не вылетели.

21 декабря в Гатвике приземлился первый самолет после инцидента. Лайнер, на борту которого не было пассажиров, прилетел в британскую столицу из Шанхая.