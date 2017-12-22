Антонов провел в Вашингтоне первую встречу с представителем конгресса

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Вопросы российско-американских отношений обсудили посол РФ в США Анатолий Антонов и сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон. Об этом сообщается на странице диппредставительства России в Twitter.

Встреча стала первой для посла с момента вступления в должность в сентябре 2017 года. Ранее Антонов проводил переговоры с представителями администрации США, но не с членами конгресса.

Рон Джонсон впервые был избран в сенат в 2010 году. Он является главой комитета по внутренней безопасности и подкомитета по европейскому и региональному сотрудничеству в сфере безопасности комитета по иностранным делам. Сенатор также занимается вопросами торговли, науки, транспорта и бюджета.