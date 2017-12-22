Минфин США внес в санкционные списки четырех россиян

22 декабря, 20:11
Фото: ТАСС/Imago
Минфин США внес четырех россиян и две компании в санкционный список. Среди лиц, на которых накладывают ограничения, криминальный авторитет Алимжан Тохтахунов. Ведомство также дало уточнение по еще шести гражданам РФ.
Минфин оправдывает свои действия борьбой с транснациональной преступной организацией и ворами в законе. Об этом также говорится в документах.
"Сегодня департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США (ОФАК) внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе", – сказано в релизе ведомства.
Гражданам США запрещено совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами. Все активы попавших с перечень субъектов под юрисдикцией США будут заморожены.
Ранее Минфин США внес нескольких россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского". Глава российского региона заявил, что и до введения ограничений не собирался посещать Штаты, а известные граждане этого государства регулярно гостят у него.
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