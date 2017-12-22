Эксперт рассказал об итогах встречи Лаврова и Джонсона

22 декабря, 19:12
Фото: AP/Pavel Golovkin
Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов прокомментировал итоги переговоров глав МИД России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. По мнению эксперта, Европа осознает, что время жесткой риторики в отношении РФ подходит к концу.
"На пути взаимного сдерживания многого достичь нельзя. В конце концов, США как ближайший союзник Соединенного Королевства в последнее время демонстрируют очень неудобную для Великобритании модель поведения. Россия представляет собой вызов, но необходимо открывать окна возможностей для нормализации отношений", – цитирует Данилова RT.
Россия не должна реагировать на обвинения во вмешательстве в выборы, отмечает эксперт. По его словам, бездоказательность подобных обвинений очевидна, а "перевод стрелок" не имеет отношения к продуманной внешней политике.
В столице состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. Во время беседы чиновник из Соединенного Королевства заявил, что является "убежденным русофилом".
Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.
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