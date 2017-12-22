Шойгу заявил о применении в Сирии ракет "Искандер"

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Высокоточные ракеты "Искандер" применялись в Сирии, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Впервые в боевых действиях участвовали летчики корабельной авиации с тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Ими выполнено 420 боевых вылетов. По наиболее важным объектам боевиков применялись высокоточные ракеты боевой дальности – "Калибр", "Ха101", "Искандер", "Точка У", "Ха55" и другие", – цитирует главу оборонного ведомства "Интерфакс".

По данным министра, 100 ударов в арабском государстве нанесли корабли и подводные лодки, а самолеты провели 66 атак. В результате ликвидированы 60,3 тысячи боевиков. Среди них 819 главарей группировок и 2840 выходцев из РФ.

Шойгу отметил, что уничтожены также восемь тысяч единиц бронетехники и пикапов с пулеметами, а также 718 заводов, где изготавливали боеприпасы. Террористические организации также лишились доходов от продажи нефтепродуктов. Предприятия приносили им около трех миллионов долларов в день, добавил министр.

"Искандер" представляет из себя семейство оперативно-тактических ракетных комплексов. Один из них – "Искандер-М" – способен поражать цели на дальности до 500 километров. Комплекс стреляет баллистическими и крылатыми ракетами и предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска. В декабре 2017 года РФ вывела войска из страны года по приказу Владимира Путина. Ранее сообщалось, что на территории арабского государства была разгромлена террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России.