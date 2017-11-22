Латвийские националисты возмутились купюрой в 200 рублей

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Обращение с требованием запретить на территории Евросоюза оборот купюр в 200 рублей с изображением Севастополя поступило в Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие структуры ЕС 17 ноября. Автором инициативы стал один из лидеров Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке.

Присутствие символов возвратившегося в РФ Крыма на российской валюте озаботило латвийских националистов, сообщает газета "Известия". Участники политического движения попросили ЕЦБ, Комитет ЕП по петициям, а также в аппарат Европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога с просьбой решить вопрос в правовом поле.

Как рассказал латвийский активист Реймонд Лейниекс-Пуке, авторы инициативы хотят, чтобы в банках и обменных пунктах на территории ЕС не принимали эту купюру. По их мнению, использование на ней изображений Севастополя неприемлемо до тех пор, пока территориальные споры между Москвой и Киевом не будут полностью решены.

Ранее в ЦБ Латвии заявляли, что не существует никакого закона, который бы регулировал этот вопрос. Решать, принимать ли неугодную националистам купюру банки и обменники будут самостоятельно.

По мнению евродепутата, члена комитета ЕП по бюджету Томаша Здэховского, инициатива изначально обречена на провал и юридически нереализуема. Брюссель не сможет указывать России, что изображать на банкнотах.

В пресс-службе ЗАО "Марика" – главной компании по операциям c валютами и драгметаллами в Латвии назвали возмущение националистов паранойей. По мнению представителей предприятия, в Латвии просто ищут все, что связано с Россией и может быть запрещено. В компании не видят причин отказывать россиянам в обмене денежных средств.

Новые купюры в 200 и 2000 рублей были представлены в октябре 2017 года. Они уже постепенно вводятся в официальное обращение в России. Распространение идет по мере подготовки кассовых аппаратов и банкоматов к приему новых денег. Что именно будет изображено на новых купюрах решали сами россияне во время многоэтапного голосования.

Крым вновь стал российской территорией в 2014 году. Такое решение было принято по итогам референдума, проведенного на полуострове. Абсолютное большинство жителей региона проголосовали за его вхождение в состав РФ. Результаты голосования не приняли в Киеве, ЕС и США. На Западе полуостров называют спорной территорией. Владимир Путин тем не менее не раз подчеркивал, что тема присоединения Крыма закрыта и споры по вопросу неуместны.