В нескольких районах Греции введут комендантский час из-за COVID-19

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Комендантский час введут в нескольких районах Греции с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Он рассказал, что в районах с 3 и 4 уровнем заболеваемости коронавирусом будет запрещено движение с 00:30 до 05:00. Исключение сделают только для сотрудников, работающих в ночное время, и при экстренных ситуациях. Также жителей обязали носить маски в помещениях и на улице.

Премьер-министр подчеркнул, что новые ограничительные меры начнут действовать с 06:00 24 октября. Он объяснил данное решение ростом выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране.

"Ближайшие месяцы будут тяжелыми. И поскольку всеобщий локдаун – это не мой выбор, требуются другие меры. Более умные. Более целенаправленные и более эффективные", – сказал Мицотакис.

В Греции за сутки было выявлено 882 случая коронавирусной инфекции, скончались 15 человек. Всего с начала распространения вируса в стране зафиксировали 28 216 случаев, умерли 549 человек.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 40,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,121 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 1 463 306 случаев COVID-19, вылечились 1 107 988 человек, скончались 25 242.