В Австралии пропала лодка, для поиска которой ранее устроили самую крупную операцию

13:44
Фото: SA Police
Пропала рыбацкая лодка, для поиска которой в начале сентября развернули самую масштабную поисковую операцию в истории штата Южная Австралия, сообщает телеканал 7News.
Лодку Margrel под управлением 57-летнего Тонни Хиггинса и 48-летнего Дерека Робинсона искали пять дней с участием авиации и спасателей. Было охвачено 100 тысяч квадратных километров.
Через несколько часов после объявления о прекращении поисков Хиггинс вышел на связь. Поисковая операция обошлась властям почти в 470 тысяч долларов.
После возвращения Хиггинс пришвартовал лодку в гавани Виктор-Харбор, где занимался ее ремонтом. Во вторник утром в полицию поступил звонок с просьбой о помощи. Хиггинс сообщил, что лодка дала течь.
Сейчас лодку ищут с вертолета. Поиски лодки осложняются плохими погодными условиями. Были обнаружены обломки, но пока не подтверждено, что это именно Margrel.
Ранее полиция Австралии арестовала нарушителя карантина, совравшего про больного деда. Мужчину, прибывшего в аэропорт Сиднея, вернули в гостиницу, которую он покинул по подложному документу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: