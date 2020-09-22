В Австралии пропала лодка, для поиска которой ранее устроили самую крупную операцию

Фото: SA Police

Пропала рыбацкая лодка, для поиска которой в начале сентября развернули самую масштабную поисковую операцию в истории штата Южная Австралия, сообщает телеканал 7News.

Лодку Margrel под управлением 57-летнего Тонни Хиггинса и 48-летнего Дерека Робинсона искали пять дней с участием авиации и спасателей. Было охвачено 100 тысяч квадратных километров.

Через несколько часов после объявления о прекращении поисков Хиггинс вышел на связь. Поисковая операция обошлась властям почти в 470 тысяч долларов.

После возвращения Хиггинс пришвартовал лодку в гавани Виктор-Харбор, где занимался ее ремонтом. Во вторник утром в полицию поступил звонок с просьбой о помощи. Хиггинс сообщил, что лодка дала течь.

Сейчас лодку ищут с вертолета. Поиски лодки осложняются плохими погодными условиями. Были обнаружены обломки, но пока не подтверждено, что это именно Margrel.

Ранее полиция Австралии арестовала нарушителя карантина, совравшего про больного деда. Мужчину, прибывшего в аэропорт Сиднея, вернули в гостиницу, которую он покинул по подложному документу.