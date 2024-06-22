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22 июня, 19:08

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Telegraph: богатейшую семью Великобритании отправят в тюрьму за эксплуатацию прислуги

Богатейшую семью Великобритании приговорили к тюремному заключению

Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Членов богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа приговорили к 4,5 годам лишения свободы за эксплуатацию прислуги. Об этом сообщает The Telegraph.

"Швейцарский уголовный суд признал 78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы, но отклонил более серьезные обвинения в торговле людьми", – отмечается в сообщении.

По словам авторов материала, семья плохо обращалась с прислугой, заставляла ее долго работать. Также Хиндуджи тратили больше средств на домашних животных, чем на зарплаты прислуги.

Журналисты уточнили, что состояние семьи оценивается в свыше чем в 37 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее на французском горнолыжном курорте Куршевель задержали одного из богатейших людей Украины, миллиардера и экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и сотрудничестве с Россией.

До этого СМИ сообщили, что присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена о хранении оружия. Они посчитали Байдена-младшего виновным по всем трем пунктам обвинения, по которому сын американского лидера в 2018 году купил револьвер Colt Cobra, обманув продавца. Мужчина употреблял наркотики, уверена сторона обвинения, что лишает его права на покупку оружия.

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