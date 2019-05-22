В ДНР заявили о задержании украинских диверсантов

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В ДНР сотрудники милиции задержали группу украинских диверсантов. Об этом говорится на сайте самопровозглашенной республики.

"При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества", – указано в сообщении. Уточняется, что проводятся следственные мероприятия.

В украинском штабе ООС в свою очередь объяснили, что военнослужащие ехали на грузовом автомобиле и отклонились от маршрута в районе Новотроицкого, пишет ИА "НСН". В результате они "попали в плен к ополченцам".

В ДНР также указали, что во вторник, 21 мая, продолжались обстрелы на Славяносербском направлении. В частности, обстрелу подверглись окрестности населенного пункта Фрунзе. Выпущено более 50 различных боеприпасов.