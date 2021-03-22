Королева Великобритании Елизавета II выступит с тронной речью

15:54
Фото: Zuma/TAСС
Королева Великобритании Елизавета II 11 мая выступит с тронной речью, в которой изложит главные инициативы правительства на ближайший год. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
По его словам, в своей речи королева упомянет планы по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, а также по созданию возможностей для роста благосостояния в Великобритании.
Кроме того, Елизавета II подтвердит стремление кабинета Джонсона претворить в жизнь законопроекты, которые касаются расширения полномочий полиции, а также защиты окружающей среды и модернизации вооруженных сил.
Церемония пройдет с меньшим количеством гостей в связи с пандемией коронавируса. Помимо этого, будет сокращена программа, отметил Джонсон.
"С учетом того что пандемия по-прежнему никуда не делась, речь королевы будет выглядеть несколько иным образом. Однако важно то, что мы двигаемся в соответствии с планами и проводим политику по улучшению жизни людей по всей стране посредством работы в парламенте", – уточнил он.
Речь королевы готовят члены правительства, затем ее одобряет премьер-министр страны. После того как Елизавета II произнесет ее, в течение нескольких дней палаты парламента проведут дебаты по ключевым ее положениям. Потом речь вынесут на голосование в нижнюю палату общин, что будет рассматриваться как выражение доверия правительству, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы, в которой он находился около месяца в связи с операцией на сердце. Принц был в больнице с 16 февраля. Его госпитализировали по совету врача после того, как он плохо себя почувствовал. Операцию на сердце Филиппу провели в начале марта.
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