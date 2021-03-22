Около 18 тыс человек эвакуировали в Австралии из-за наводнения

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Порядка 18 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнения, которое обрушилось на восточные районы страны. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что решение об эвакуации приняли власти штата Новый Южный Уэльс. По данным спасателей, свои дома покинут не менее 54 тысяч граждан.

По информации премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в Штате изолированы 35 населенных пунктов. Из-за наводнения специалисты провели свыше 700 спасательных операций.

Ранее сообщалось, что на Гавайских островах объявлен режим чрезвычайной ситуации. На острова обрушились сильные ливни, которые привели к наводнениям. Потоки воды прорвали несколько дамб.