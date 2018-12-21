Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Вене

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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Вены, передает РИА Новости.

Официального подтверждения полиции об этом нет.

У ресторана в центре города раздались пять выстрелов. Представитель полиции рассказал, что один человек погиб, один тяжело ранен и один скрылся с места происшествия. Правоохранители начали искать преступника.

Полиция исключила возможность теракта. По мнению местных правоохранителей, инцидент носит криминальную подоплеку. Угрозы для горожан сейчас нет.