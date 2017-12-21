СБУ задержала собственного агента, якобы сотрудничавшего с РФ

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании своего коллеги по подозрению в шпионаже. Предполагается, что он работал на российские спецслужбы.

"Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ разоблачили старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений ведомства, который сотрудничал со спецслужбами РФ", – цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС. Имя задержанного не называется, по версии следствия, он передавал информацию и оказывал помощь российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали переводчика премьер-министра страны Станислава Ежова. Его также подозревают в сотрудничестве с Россией.