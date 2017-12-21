Лавров призвал Запад отменить санкции против Сирии

21 декабря, 22:13
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Западные санкции против Дамаска следует отменить, поскольку они отрицательно сказываются на простых гражданах страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Конечно же, если говорить о гуманитарной ситуации в Сирии, должны быть отменены введенные некоторыми западными странами в отношении САР односторонние санкции, которые отрицательно сказываются на простых гражданах", – цитирует чиновника ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что он разъяснил спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре российскую инициативу по созыву Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Идею обсуждали во время переговоров с министром обороны РФ и спецпосланником.
Лавров подчеркнул, что РФ и ООН согласны в том, что в Сирии нужно наращивать гуманитарное содействие народу страны. Делать это, по словам министра, следует без политизации процесса.
Чиновник также добавил, что Россия, Иран и Турция 22 декабря в Астане согласуют состав участников Конгресса сирийского национального диалога.
В ноябре сообщалось, что Евросоюз рассматривает новые санкции против Сирии на фоне доклада ООН - ОЗХО о химических атаках в стране. Речь шла об ограничениях в адрес чиновников и ученых, причастных к использованию и разработке запрещенного вооружения.
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