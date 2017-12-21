Совет ЕС продлил экономические санкции против России

21 декабря, 17:50
Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot
Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России на полгода. Ведомство выпустило пресс-релиз о принятом решении.
"21 декабря 2017 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на определенные сектора российской экономики, до 31 июля 2018 года", – цитирует сообщение совета "Газета.ру".
Еще до заседания, решение о продлении ограничений приняли стран-членов ЕС. Ранее ограничения были установлены до 1 января 2018 года. Впервые ограничения против РФ были введены в 2014 году.
В начале декабря в отношении России был принят новый пакет санкций в США. Его одобрил президент страны Дональд Трамп. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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