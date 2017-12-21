США разрабатывают план военного нападения на КНДР – СМИ

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США разрабатывают план военного нападения на КНДР, чтобы заставить ее прекратить свою ядерную программу.

Как сообщает "Газета.ру", Белый дом активизировал подготовку к военному решению ситуации с КНДР в последние месяцы на фоне опасений, что дипломатия не работает.

В качестве возможных вариантов, которые рассматривает правительство Соединенных Штатов, – уничтожение места запуска ракет в Северной Корее прежде, чем состоится новое испытание баллистических ракет. Также в качестве возможной цели рассматриваются оружейные склады КНДР.

В США надеются, что применение военной силы "покажет Ким Чен Ыну, что Америка "серьезно" настроена на то, чтобы КНДР прекратила дальнейшее развитие ядерной программы и участвовала в переговорах".

20 декабря стало известно, что США передали Китаю проект резолюции, который призывает ужесточить санкции против Северной Кореи. Эта мера понадобилась США, чтобы как можно скорее за нее проголосовали в Совбезе ООН.

Ранее Соединенные Штаты заявили о введении новых санкций в отношении КНДР после того, как Пхеньян запустил очередную ракету. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter.

А государственный секретарь США Рекс Тиллеросон на Совбезе ООН заявил, что США продолжать оказывать давление на КНДР, "пока не будет достигнута денуклеаризация".